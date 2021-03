Arriva Spacy | l' eroe anti-Covid Un videogioco interattivo per aiutare i bimbi durante la pandemia

Advertising

Genova - Quest'anno a Pasqua i piccoli pazienti dell'ospedale Gaslini di Genova avranno una sorpresa in più e arriverà direttamente dallo spazio. Si chiama Spacy ed è il protagonista di Space for Children, innovativa app interattiva pensata per aiutare i bambini a destreggiarsi in un momento particolarmente complesso e stressante. "Abbiamo fatto sin da subito nostro il progetto 'Space for Children'", dichiara la dottoressa Silvia Scelsi, responsabile del Dipartimento delle professioni sanitarie dell'Ospedale Gaslini.