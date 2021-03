Aria artica sull’Italia | temperature giù Ecco i primi fiocchi in Bergamasca

(Di giovedì 18 marzo 2021) Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «freddainteresserà l’Italia per diversi giorni con rovesci di neve fino in collina,sotto la media e gelate tardive anche in pianura. Apice dal weekend». Una foto di Ponteranica con la neve, giovedì 18 marzo, un video da Sorisole.

18/03/2021 Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "freddainteresserà l'Italia per diversi giorni con rovesci di neve fino in collina, temperature sotto la media e gelate tardive anche in pianura. Apice dal weekend" FREDDO E NEVE A QUOTE ......del Centro Meteo Italiano! Ci troviamo nella seconda metà del mese di Marzo in compagnia di condizioni meteo instabili a causa della persistenza di un nocciolo d'fredda in quota di natura...Dopo le 13.30 strade e sentieri imbiancati: frutto di una perturbazione di aria fredda artica che persisterà fino alla prossima settimana ...Temperature rigide nei prossimi giorni, gelate tardive anche in pianura. FREDDO INVERNALE, APICE NELL'EQUINOZIO DI PRIMAVERA - Aria decisamente fredda di diretta estrazione artica sta interessando gra ...