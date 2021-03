App Android con avvio più rapido? È in arrivo una funzione innovativa per Google Play (Di giovedì 18 marzo 2021) Negli ultimi anni, Google ha lavorato per ridurre le dimensioni delle app Android ottimizzando il codice e le risorse da scaricare sui dispositivi. L’ultima iniziativa su questo fronte prende il nome di “app install optimization”. Il funzionamento è semplice, almeno sulla carta: quando si attiverà l’ottimizzazione dell’installazione delle app, Google potrà capire quali parti di un’app vengono impiegate al primo avvio dopo l’installazione. Quando un numero sufficiente di persone lo avrà fatto, Google potrà ottimizzare l’app per installarla, aprirla ed eseguirla più velocemente per tutti. È importante anche chiarire che comunque tale funzione non raccoglierà nome, indirizzo email o qualsiasi altra informazione personale, né raccoglierà dati su tutto ciò che non riguarda l’app stessa, ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Negli ultimi anni,ha lavorato per ridurre le dimensioni delle appottimizzando il codice e le risorse da scaricare sui dispositivi. L’ultima iniziativa su questo fronte prende il nome di “app install optimization”. Il funzionamento è semplice, almeno sulla carta: quando si attiverà l’ottimizzazione dell’installazione delle app,potrà capire quali parti di un’app vengono impiegate al primodopo l’installazione. Quando un numero sufficiente di persone lo avrà fatto,potrà ottimizzare l’app per installarla, aprirla ed eseguirla più velocemente per tutti. È importante anche chiarire che comunque talenon raccoglierà nome, indirizzo email o qualsiasi altra informazione personale, né raccoglierà dati su tutto ciò che non riguarda l’app stessa, ad ...

Advertising

rennydee : ?? Stanno per uscire i #dati #macro #USA! Attiva il #dataflash per vederli in tempo reale. E' uno dei tanti serviz… - ItalyinLDN : RT @LondonOneRadio: ??Live Comsole generale ?@UKinItaly? ?@ItalyinUK? ?@ItalyinLDN? ?@ItalyinEU? ?? Ascoltaci LIVE su: - LondonOneRadio : ??Live Comsole generale ?@UKinItaly? ?@ItalyinUK? ?@ItalyinLDN? ?@ItalyinEU? ?? Ascoltaci LIVE su:… -