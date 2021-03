Vaccino Sputnik, Sileri: “Ora non ci può aiutare, per ok serve tempo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nell’immediato il Vaccino Sputnik “non può sostituire” AstraZeneca perché “serve l’autorizzazione dell’Ema, la quale arriverà non prima di cinque-otto settimane”. Lo sottolinea il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in una intervista a ‘La Repubblica’. E non si potrebbero accorciare i tempi? “Sputnik dovrebbe fare domanda all’Aifa, per una autorizzazione interna, che riguarda l’Italia. L’Aifa – aggiunge – potrebbe dare il via libera per un progetto di ricerca che riguarderebbe qualche centinaia di migliaia di dosi, che andrebbero somministrate ad altrettanti cittadini su base volontaria”. Cosa intende con progetto di ricerca? “C’è il precedente che riguarda le dosi per le cure con gli anticorpi monoclonali. E sui vaccini c’è il caso dell’ente regolatore inglese, che a novembre aveva ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Nell’immediato il“non può sostituire” AstraZeneca perché “l’autorizzazione dell’Ema, la quale arriverà non prima di cinque-otto settimane”. Lo sottolinea il sottosegretario alla Salute Pierpaoloin una intervista a ‘La Repubblica’. E non si potrebbero accorciare i tempi? “dovrebbe fare domanda all’Aifa, per una autorizzazione interna, che riguarda l’Italia. L’Aifa – aggiunge – potrebbe dare il via libera per un progetto di ricerca che riguarderebbe qualche centinaia di migliaia di dosi, che andrebbero somministrate ad altrettanti cittadini su base volontaria”. Cosa intende con progetto di ricerca? “C’è il precedente che riguarda le dosi per le cure con gli anticorpi monoclonali. E sui vaccini c’è il caso dell’ente regolatore inglese, che a novembre aveva ...

Advertising

fattoquotidiano : Letta: “Salvini sul vaccino Sputnik? Lo invidio, ha un’idea su tutto. Mi ricorda gli italiani quando fanno i ct del… - rtl1025 : ?? L'Italia potrebbe cominciare a produrre 10 milioni di dosi al mese del #vaccino #Sputnik V contro il #COVID19 en… - LegaSalvini : #SALVINI: #ASTRAZENECA FALLIMENTO UE - carillomar : RT @vlarcinese: Ora dunque pare che il vaccino russo Sputnik sia buono come gli altri, o anche migliore. Peró quando è uscito si è fatto di… - QuaiDavide : RT @janavel7: Mi vaccinerò con AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson o qualunque altro vaccino, ma non con Sputnik. Non per sfiduci… -