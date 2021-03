Smart working, Orlando: «È lavoro a tutti gli effetti, non è un’attività di serie B. Presto norme a riguardo» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo Smart working non è una vacanza né un impiego di serie B. A ribadirlo è il ministro del lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, intervenuto durante il Consiglio nazionale forense per l’iniziativa Welfare di prossimità: le opportunità del Recovery Fund per le donne. «Credo che bisogna affermare in modo chiaro e forte che lo Smart working è lavoro a tutti gli effetti in termini di fatica di impegno e concentrazione», ha continuato Orlando, sottolineando quanto ora sia necessario «trovare un’affermazione solenne anche in sede normativa». Il lavoro delle donne il più colpito dalla pandemia Nel corso dell’intervento, il ministro si è soffermato sulle conseguenze che la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lonon è una vacanza né un impiego diB. A ribadirlo è il ministro dele delle Politiche sociali Andrea, intervenuto durante il Consiglio nazionale forense per l’iniziativa Welfare di prossimità: le opportunità del Recovery Fund per le donne. «Credo che bisogna affermare in modo chiaro e forte che logliin termini di fatica di impegno e concentrazione», ha continuato, sottolineando quanto ora sia necessario «trovare un’affermazione solenne anche in sede normativa». Ildelle donne il più colpito dalla pandemia Nel corso dell’intervento, il ministro si è soffermato sulle conseguenze che la ...

