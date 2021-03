Roma, Fonseca: rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions (Di mercoledì 17 marzo 2021) In caso di qualificazione in Champions League, il contratto del tecnico della Roma Paulo Fonseca verrebbe rinnovato in automatico. I dettagli In caso di qualificazione in Champions League, il contratto del tecnico della Roma Paulo Fonseca verrebbe rinnovato in automatico. Lo prevede un’opzione inserita nell’accordo al momento del suo arrivo in Italia. Ciò nonostante, come riferisce Gazzetta dello Sport, non è garantito che il portoghese possa rimanere sulla panchina giallorossa anche in caso di arrivo nelle prime quattro posizioni. L’ultima parola spetta alla proprietà che a fine stagione potrebbe anche decidere di cambiare lo stesso, esattamente come lo stesso ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) IndiinLeague, il contratto del tecnico dellaPauloverrebbe rinnovato in. I dettagli IndiinLeague, il contratto del tecnico dellaPauloverrebbe rinnovato in. Lo prevede un’opzione inserita nell’accordo al momento del suo arrivo in Italia. Ciò nonostante, come riferisce Gazzetta dello Sport, non è garantito che il portoghese possa rimanere sulla panchina giallorossa anche indi arrivo nelle prime quattro posizioni. L’ultima parola spetta alla proprietà che a fine stagione potrebbe anche decidere di cambiare lo stesso, esattamente come lo stesso ...

