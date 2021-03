Napoli, tornano in gruppo Lozano e Manolas ma si ferma un centrocampista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il successo a San Siro e due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di passing drill a stazioni e lavoro aerobico. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla a tema e partita a campo ridotto. Lozano e Manolas hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka è rimasto a casa per un attacco di tonsillite. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il successo a San Siro e due giorni di riposo, ilha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica all’Olimpico per la 28esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di passing drill a stazioni e lavoro aerobico. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla a tema e partita a campo ridotto.hanno svolto l’intera seduta in. Lobotka è rimasto a casa per un attacco di tonsillite. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

