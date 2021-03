Mozambico | i Berretti Verdi contro le brutalità dell’Is

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Salve The Children e altre associazioni umanitarie in questi giorni stanno alzando il livello di attenzione su quanto accade in, dove il terrorismo di matrice jihadista-baghdadista sta compiendocon pochi eguali. L’area di particolare attività di un gruppo ispirato dallo Stato islamico – a cui si sarebbe affiliato nel 2019 – è quella di Cabo Delgado, regione marittima nell’angolo nord-orientale, al confine con la Tanziana, davanti alle isole Comore. “Quella notte il nostro villaggio è stato attaccato e le case sono state bruciate. Quando tutto è iniziato, ero a casa con i miei quattro figli. Abbiamo cercato di scappare nel bosco, ma hanno preso mio figlio maggiore e lo hanno decapitato. Non abbiamo potuto fare nulla perché saremmo stati uccisi anche noi”, è il racconto di una delle madri che hanno vissuto un incubo anti-umano: ...