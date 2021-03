Meeting FED, gli analisti non si aspettano colpi di scena (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – C’è molta attesa per la conferenza stampa del governatore della FED Jerome Powell, che arriveranno dopo un Meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. Powell comunicherà i dati aggiornati sull’economia statunitense ed eventuali scelte sui tassi di interesse. Gli annunci delle banche centrali di tutto il mondo sono tornati al centro delle attenzioni di investitori e analisti in una fase in cui la pandemia non è stata ancora sconfitta ma allo stesso tempo ci sono segnali di ripresa e timori per un aumento repentino dell’inflazione, anche a causa dei piani di spesa dei governi per far ripartire l’economia. “Non aspettiamoci colpi di scena durante la conferenza stampa di oggi”, commenta Peter De Coensel, CIO Fixed Income di DPAM, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – C’è molta attesa per la conferenza stampa del governatore della FED Jerome Powell, che arriveranno dopo undi due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. Powell comunicherà i dati aggiornati sull’economia statunitense ed eventuali scelte sui tassi di interesse. Gli annunci delle banche centrali di tutto il mondo sono tornati al centro delle attenzioni di investitori ein una fase in cui la pandemia non è stata ancora sconfitta ma allo stesso tempo ci sono segnali di ripresa e timori per un aumento repentino dell’inflazione, anche a causa dei piani di spesa dei governi per far ripartire l’economia. “Non aspettiamocididurante la conferenza stampa di oggi”, commenta Peter De Coensel, CIO Fixed Income di DPAM, ...

Ultime Notizie dalla rete : Meeting FED Meeting FED, gli analisti non si aspettano colpi di scena C'è molta attesa per la conferenza stampa del governatore della FED Jerome Powell , che arriveranno dopo un meeting di due giorni del Federal Open Market Committee ( FOMC ), il principale organismo della Federal Reserve statunitense. Powell comunicherà i dati ...

Fed: per La Française AM sarà confermata la linea dovish Così, François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM, che in attesa del meeting odierno della Fed, scrive:

Piazza Affari in leggero rialzo, spread in aumento Borse Ue contrastate come i future di Wall Street in attesa della Fed. L'indice dei prezzi al consumo nell'area euro a febbraio è salito dello 0,2% a livello mensile e dello 0,9% su base annua, in lin ...

