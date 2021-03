Locatelli un… agente FBI mancato: “Da piccolo amavo i polizieschi e la Signora in giallo” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non tutti i calciatori nascono con la sola e unica passione per il pallone. C'è chi ha coltivato anche altri interessi, al punto da sognare un futuro diverso, non necessariamente legato all'ambito sportivo. Ne sa qualcosa Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo ha rivelato ai canali ufficiali del club neroverde di avere una passione speciale per i film polizieschi.caption id="attachment 929125" align="alignnone" width="1024" Locatelli (getty images)/captionPASSIONEInsomma Locatelli un investigatore mancato nel suo piccolo, come ha rivelato: "Ho avuto il calcio in testa da quando avevo tre anni. Da quel periodo ho cominciato a capire cosa fosse il calcio anche se non nego che l’investigatore privato è sempre stato un lavoro a cui mi ispiravo. Mi piaceva tantissimo. Adoravo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non tutti i calciatori nascono con la sola e unica passione per il pallone. C'è chi ha coltivato anche altri interessi, al punto da sognare un futuro diverso, non necessariamente legato all'ambito sportivo. Ne sa qualcosa Manuel. Il centrocampista del Sassuolo ha rivelato ai canali ufficiali del club neroverde di avere una passione speciale per i film.caption id="attachment 929125" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionPASSIONEInsommaun investigatorenel suo, come ha rivelato: "Ho avuto il calcio in testa da quando avevo tre anni. Da quel periodo ho cominciato a capire cosa fosse il calcio anche se non nego che l’investigatore privato è sempre stato un lavoro a cui mi ispiravo. Mi piaceva tantissimo. Adoravo ...

