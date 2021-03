Inter, oggi l’esito dei tamponi molecolari: squadra in isolamento (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono attesi per oggi i risultati dei tamponi molecolari sul gruppo squadra dell’Inter dopo la notizia della positività di Danilo D’Ambrosio. I dettagli Sono attesi per oggi i risultati dei tamponi molecolari sul gruppo squadra dell’Inter dopo la notizia della positività di Danilo D’Ambrosio. I test rapidi effettuati ieri hanno dato esito negativo ma la squadra di trova comunque in isolamento fiduciario. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli dal domicilio al campo di allenamento. Come riferito da Gazzetta dello Sport, con quella di D’Ambrosio, salgono a nove i casi di positività al coronavirus registrati dall’Inter in questa stagione dopo Bastoni, Young, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono attesi peri risultati deisul gruppodell’dopo la notizia della positività di Danilo D’Ambrosio. I dettagli Sono attesi peri risultati deisul gruppodell’dopo la notizia della positività di Danilo D’Ambrosio. I test rapidi effettuati ieri hanno dato esito negativo ma ladi trova comunque infiduciario. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli dal domicilio al campo di allenamento. Come riferito da Gazzetta dello Sport, con quella di D’Ambrosio, salgono a nove i casi di positività al coronavirus registrati dall’in questa stagione dopo Bastoni, Young, ...

