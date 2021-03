Giorgetti annuncia esuberi in Alitalia | Se Ita è troppo pesante | non vola

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Discontinuità, sostenibilità economica e orientamento sul mercato”. Con queste parole d’ordine, Giancarlotraccia la strada per quello che sarà la rotta che dovrà seguire. Il ministro dello Sviluppo economico ha riferito questa mattina di fronte alla Commissione Trasporti della Camera il piano Ita previsto dal Governo. Quello approvato dal Cda “sta subendo un processo di revisione profonda alla luce delle negoziazioni in corso, in particolare con la commissaria Vestager”. Ma ad indicare la svolta sostanziale sono soprattutto i tre diktat elencati dal Ministro, perché se è vero che “lo Stato farà la sua parte e ci crede” mettendo sul piatto “3 miliardi di euro per avere una compagnia aerea che garantisca l’accessibilità dell’Italia al cargo business e alla sua vocazione al turismo”, allo stesso modo “la compagnia deve poi essere in ...

L'obiettivo, assicura, è di 'partire entro giugno - luglio. Per questo dobbiamo accelerare, perché il fattore tempo è decisivo. Ho sottolineato questo aspetto anche al commissario Vestager ...C'è chifieramente che il passo è mutato. Lasciamo stare il Cav, ormai appagato se pure ... trascinandosi sia i propri seguaci sia gli amici di Giancarlo. Assolutamente non la pensa ...Il ministro dello Sviluppo economico sta studiando con Orlando ammortizzatori sociali "per chi non potrà essere accolto a bordo" ...In audizione alla Camera il ministro dello Sviluppo economico accende i riflettori sulle azioni più urgenti in tema di infrastrutturazione. “Faremo proposta sulla newco ad azionisti”. E sulle aree bia ...