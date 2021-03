GF Vip | l’Agcom archivia il caso delle battute sessiste di Balotelli

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Mario, Grande Fratello Vip Nessuna violazione.“assolve” (o meglio) Marioper le affermazioni volgari pronunciate al Grande Fratello Vip nella puntata del 23 ottobre scorso. In quell’occasione, il calciatore – parlando della concorrente Dayane Mello e di un proprio eventuale ingresso stabile nella casa di Cinecittà – aveva detto: “Mi vuole dentro però poi dice ‘basta, basta, fai male!’“. Un’affermazione per la quale il Codacons aveva presentato un esposto al Garante, chiedendo una sanzione verso lo stessoe Mediaset. A distanza di mesi, l’Autorità ha deciso dire il. In una comunicazione a chiusuraindagini, il Garante ha evidenziato che le affermazioni incriminate di ...