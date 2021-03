Elezioni in Olanda. Exit poll, i liberali di Mark Rutte primo partito (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Vvd, il partito dei liberali di destra del premier olandese Mark Rutte, è in testa nelle Elezioni legislative con 35 seggi sui 150 in totale, secondo il primo Exit poll a chiusura delle urne. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Vvd, ildeidi destra del premier olandese, è in testa nellelegislative con 35 seggi sui 150 in totale, secondo ila chiusura delle urne.

Advertising

NastassiaFi : RT @HuffPostItalia: Elezioni in Olanda. Exit poll, i liberali di Mark Rutte primo partito - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UE #Olanda Exit poll: i #liberali di Mark Rutte primo partito - Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: Elezioni in Olanda. Exit poll, i liberali di Mark Rutte primo partito - 31magnl : Elezioni in Olanda, primi Exit Poll (Ipsos): VVD 35 seggi, boom D66 a 27. Crolla Groenlinks, entrano Volt (4 seggi)… - HuffPostItalia : Elezioni in Olanda. Exit poll, i liberali di Mark Rutte primo partito -