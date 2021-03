Dovizioso | test privati con la Aprilia | il comunicato

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 marzo 2021)faranno squadra a Jerez. Il pilota romagnolo correrà con la RS-GP 2021: “Mi tengo in allenamento” Matrimonio in vista trae la? Per ora soltanto una prova per regalare al pilota la possibilità di guidare ancora in Moto GP. Attualmente l’ex Ducati è senza scuderia e potrebbe rimanere senza sella per tutto il motomondiale, un rischio veramente eccessivo per un pilota d’esperienza.Racing e Andreasaranno insieme in pista a Jerez dal 12 al 14 aprile. Andrea farà unsulla RS-GP 2021 che correrà nel mondiale MotoGP e che, portata all’esordio neida Aleix Espargaró e Lorenzo Savadori, ha subito fornito buone sensazioni. “E’ ...