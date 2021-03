(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il film Do Not, che registra le proteste e le violenze a Hong Kong nel 2019 ed è nominato per un Oscar per il miglior documentario, non dovrebbe vincere il premio in quanto manca di abilità artistica ed è pieno di posizioni politiche di parte, secondo osservatori dell’industria cinematografica cinese. Quale pericolo si corre? Hanno avvertito che gli Oscar non dovrebbero essere ridotti a strumenti politici; in caso contrario, ferirà i sentimenti del pubblico cinese e potrebbe portare a una pesante perdita nel mercato cinematografico cinese, che l’anno scorso ha superato per la prima volta il più grande mercato al botteghino del mondo, superando il Nord America. Questo vantaggio dovrebbe continuare nel 2021. La regia di Do NotIl lungometraggio di 35 minuti, uno dei cinque cortometraggi nominati, è diretto dal documentarista ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Not Split

Il Post

His third and fourth metacarpal might have been compromised, but his determination was. 'I want ... The race seemed endless , the rain so typical of Assen causing the race to be suspended and......Sound of Metal Soul Miglior cortometraggio Feeling Through The Letter Room The Present Two Distant Strangers White Eye Miglior corto documentario Colette A Concierto is a Conversation Do...Do Not Split: polemiche per la candidatura all'Oscar. Shi Wenxue, un critico cinematografico con sede a Pechino, che ha affermato che il fi ...La trasmissione della serata degli Oscar in Cina e' a rischio: il governo cinese e' indispettito per la candidatura agli Oscar del documentario "Do not Split" sulle proteste a Hong Kong e avrebbe istr ...