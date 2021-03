Covid: Milano domani ricorda vittime in piazza della Scala con sindaco Sala (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) – domani la città di Milano ricorderà le vittime del Covid osservando un minuto di silenzio alle 11 in una cerimonia in piazza della Scala a cui prenderà parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Per tutta la giornata di domani gli edifici comunali esporranno le bandiere nazionale, europea e civica a mezz’asta. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar. (Adnkronos) –la città diricorderà ledelosservando un minuto di silenzio alle 11 in una cerimonia ina cui prenderà parte ildi, Giuseppe. Per tutta la giornata digli edifici comunali esporranno le bandiere nazionale, europea e civica a mezz’asta. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

