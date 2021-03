Cosa vi aspetta oggi nella prima giornata di Wired Health 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si apre oggi, mercoledì 17 marzo, la quarta edizione di Wired Health, la due giorni di Wired dedicata alle innovazioni nel mondo della salute e ai trend all’intersezione tra medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita. Il tema scelto quest’anno è Proximity, per indicare due aspetti fondamentali dell’innovazione nella salute: la vicinanza al paziente (venendo incontro a tutte le sue esigenze, in un’ottica paziente-centrica) e quella tra discipline, necessaria per creare vero progresso. L’evento è tutto digitale: lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina dalle 11:00, oppure sul sito dell’evento, o ancora sui nostri profili Facebook, LinkedIn e YouTube. Il programma di oggi a Wired Health Il carattere ... Leggi su wired (Di mercoledì 17 marzo 2021) Si apre, mercoledì 17 marzo, la quarta edizione di, la due giorni didedicata alle innovazioni nel mondo della salute e ai trend all’intersezione tra medicina, tecnologie digitali e nuovi stili di vita. Il tema scelto quest’anno è Proximity, per indicare due aspetti fondamentali dell’innovazionesalute: la vicinanza al paziente (venendo incontro a tutte le sue esigenze, in un’ottica paziente-centrica) e quella tra discipline, necessaria per creare vero progresso. L’evento è tutto digitale: lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina dalle 11:00, oppure sul sito dell’evento, o ancora sui nostri profili Facebook, LinkedIn e YouTube. Il programma diIl carattere ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Cosa si aspetta per fermare gli sbarchi? ?? Link: - TeknoIta : Come Pietro Grasso mi ha invitato per il viaggio in Colombia vedremo cosa mi aspetta. - marcotom01 : Cosa ci aspetta dopo 20 anni di stagnazione e con il finale con il botto i primi a entrarci e ultimi ad uscire dal… - Dansai75 : RT @vediamocitv2000: Cosa ci aspetta durante questo #lockdown ? Come e quando ci si potrà spostare? Novità sui #vaccini ? VEDIAMOCI CHIARO… - eevewolves : @CanvasofVante Professori di storia dell'arte che non capiscono nemmeno loro cosa c'è scritto nelle fad, se chiedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa aspetta LA VERITA' SU FUKUSHIMA: PER IL TERREMOTO 15.500 MORTI, PER L'INCIDENTE NUCLEARE SOLO 1 Se sentite la parola Fukushima, a cosa pensate? All'incidente nucleare, sicuramente. I media, in occasione del 10mo anniversario del ... e ci si aspetta che rimangano tali per il resto della loro vita. ...

AstraZeneca, l'intesa tra Draghi e Macron: se l'Ema dà l'ok, si riparte subito Il nesso causa - effetto è tutto da provare" Vaccini, sicurezza e sistema di sorveglianza: cosa ... Nei prossimi tre mesi l'Ue si aspetta la fornitura in tutto di 300 milioni di dosi .

"Casa danneggiata, cosa aspetta il Comune?" il Resto del Carlino Vincenzo Nibali – Astana: ci sono novità Vincenzo Nibali potrebbe chiudere la sua carriera all'Astana, il team con cui ha vinto il Giro d'Italia nel 2013 e il Tour de France nel 2014. Lo Squalo, in scadenza di contratto con la Trek-Segafredo ...

Astrazeneca sospeso, Gismondo: "Ora silenzio, parola a Ema" La virologa del Sacco di Milano: 'Su ogni quesito attendere le indicazioni dell'Agenzia Ue che conosce gli studi effettuati' ...

Se sentite la parola Fukushima, apensate? All'incidente nucleare, sicuramente. I media, in occasione del 10mo anniversario del ... e ci siche rimangano tali per il resto della loro vita. ...Il nesso causa - effetto è tutto da provare" Vaccini, sicurezza e sistema di sorveglianza:... Nei prossimi tre mesi l'Ue sila fornitura in tutto di 300 milioni di dosi .Vincenzo Nibali potrebbe chiudere la sua carriera all'Astana, il team con cui ha vinto il Giro d'Italia nel 2013 e il Tour de France nel 2014. Lo Squalo, in scadenza di contratto con la Trek-Segafredo ...La virologa del Sacco di Milano: 'Su ogni quesito attendere le indicazioni dell'Agenzia Ue che conosce gli studi effettuati' ...