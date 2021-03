Civilization VI si ' trasforma' in Star Wars grazie ad una mod

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Se giocate aVI e amate, allora questa notizia fa al caso vostro. Gli utenti Anargo19 e Newstang hanno pubblicato una mod che aggiunge la Repubblica Galattica di, con il cancelliere Palpatine come leader. Anche se non è presente un modello animato di Palpatine, la sua figura è stata estratta dal cartone animato Clonela cui grafica è simile appunto aVI. La nuova "civiltà" possiede un'abilità chiamata Costituzione Galattica che garantisce uno slot per la diplomazia politica aggiuntivo per tutti i tipi di governo. I giocatori ottengono inoltre +1 favore diplomatico per turno per ogni slot diplomatico nel vostro attuale tipo di governo. L'unità unica della Repubblica è la "Clonetrooper Phase 1", che sostituisce la ...