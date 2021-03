“Ci vuole fegato…” Dayane Mello umiliata | il commento dell’ex vippone fa scoppiare la bomba Polemiche in arrivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Andrea Zelletta senza freni. L’ex protagonista di Uomini e Donne si è confessato prima in una intervista a SuperGuida Tv e poi su Radio Gossip News Italia, nel programma Turchesando di Turchese Baracchi. La prima a finire nel centro del mirino è Maria Teresa Ruta: “Ultimamente avevo notato degli atteggiamenti che mi avevano insospettito e che mi avevano fatto pensare che lei avesse adottato una strategia per catturare l’attenzione”. “Ogni settimana se ne usciva con un flirt e anche Stefania e Tommaso si sono accorti che c’era qualcosa di strano. Cercava di mettere in cattiva luce gli altri concorrenti. L’ho trovata forzata in alcuni comportamenti”. Poi passa a Giulia Salemi: “Sono convinto che abbia rosicato. Quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa. Se gli altri non mi hanno ...