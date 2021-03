Carenza di bombole d’ossigeno | è allarme per i malati di covid | “Restituitele”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’emergenza coronavirus sta nuovamente mettendo a dura prova il sistema sanitario campano: oltre all’aumento dei pazienti ricoverati in pronto soccorso e in terapia intensiva, si aggiunge una preoccupantedi disponibilità delledi ossigeno per i pazienti in cura al proprio domicilio. “Restituite ledi ossigeno che avete a casa e che non utilizzate!”. L’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ lancia l’appello al reperimento delleper l’ossigeno a Napoli. Per i pazientiche vengono curati a domicilio, l’ossigeno è un farmaco cruciale. Ma ladi, normalmente dispensate dalle farmacie, si è fatta sentire pesantemente nelle ultime settimane. “Le farmacie di Napoli sono di nuovo ...