Bucky Barnes: il personaggio MCU nel mondo dei fumetti (Di mercoledì 17 marzo 2021) Bucky Barnes (The Winter Soldier) è probabilmente uno dei personaggi meglio costruiti nel Marvel Cinematic Universe. La prima volta che l'abbiamo visto su schermo risale al 2011 con l' uscita nelle sale di Captain America: il primo vendicatore. Il pubblico si è immediatamente affezionato, apprezzando la sua storia struggente e complicata. Bucky, in generale, è il personaggio MCU che rappresenta a pieno il trauma della violenza e della manipolazione, a causa di ciò a cui è stato sottoposto dall' Hydra. Un uomo che nel corso del tempo sta cercando di rimettersi in carreggiata ma soprattutto a imparare a stare al mondo. Sotto certi punti di vista, il suo percorso è speculare a quello che Steve Rogers percorre nei diversi film. Ma, a differenza di Cap, la strada da percorrere è molto più complicata e ...

