Biden: 'Putin è un assassino, pagherà un prezzo per le interferenze' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non accenna a calare la tensione tra Casa Bianca e Cremlino: il presidente americano, Joe Biden, ha detto in un'intervista tv di ritenere che Vladimir Putin sia un assassino. 'Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?', gli ha chiesto il giornalista George Stephanopoulos. 'Lo penso', ha risposto Biden.

Ultime Notizie dalla rete : Biden Putin Biden: 'Putin è un assassino, pagherà un prezzo per le interferenze' Non accenna a calare la tensione tra Casa Bianca e Cremlino: il presidente americano, Joe Biden, ha detto in un'intervista tv di ritenere che Vladimir Putin sia un assassino. 'Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer?', gli ha chiesto il giornalista George Stephanopoulos. 'Lo ...

