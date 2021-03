AstraZeneca | i decessi dopo il vaccino Le autopsie | nessuna correlazione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Per i casi che si sono verificati a Siracusa, cioè del sottoufficiale della Marina di 43 anni, quello del poliziotto 50enne a Catania e l’insegnante di 37 anni a Gela, non c’è ancora il risultato definitivo dell’autopsiala somministrazione delsono morte otto persone. Isono avvenuti in sette città: Siracusa, Gela, Trapani, Catania, Napoli, Biella e Roma. Ma le morti non possono essere attribuite al. La mortel’assunzione del medicinale anti covid è casuale. Queste persone sarebbero morte a prescindere da. Infatti idi un bidello di 58 anni e di un insegnante di 62 anni nel capoluogo campano sono dovute a cause naturali. La stessa cosa vale per un professore di musica 57enne di Biella e ...