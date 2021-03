Alunni con Bes in presenza, Costarelli: “Il diritto incontra delle difficoltà concrete e dei limiti. Ecco perché” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cristina Costarelli, dirigente scolastico del liceo scientifico "Newton" di Roma, interviene sul delicato argomento dell'accoglienza in presenza degli Alunni con BES. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) Cristina, dirigente scolastico del liceo scientifico "Newton" di Roma, interviene sul delicato argomento dell'accoglienza indeglicon BES. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : Incontro con il ministro per le Disabilità Erika Stefani (Lega) per un punto sui primi risultati concreti ottenuti:… - 6000sardine : 5.7 milioni di ragazze e ragazzi da oggi di nuovo in #DAD: 200.000 sono alunni con disabilità; il 13% non hanno un… - MIsocialTW : Il Ministero dell’Istruzione ha inviato oggi ai dirigenti scolastici una nota operativa sull’attività in presenza d… - orizzontescuola : Alunni con Bes in presenza, Costarelli: “Il diritto incontra delle difficoltà concrete e dei limiti. Ecco perché” - __Sailor_Mars_ : A)collega oggetti(forbici,gomma, penna..)con funzione giusta(tagliare,cancellare..) B)Solstizio ed equinozio:afeli… -