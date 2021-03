Alitalia, Giorgetti: “L’obiettivo è la partenza della newco entro luglio” (Di giovedì 18 marzo 2021) Alitalia, l’audizione del ministro Giorgetti alla Camera: “Lo Stato farà la sua parte, ma la compagnia poi deve sostenersi da sola”. ROMA – Audizione del ministro Giorgetti alla Camera su Alitalia. Il titolare del Mise ha fatto il punto sull’ex compagnia di bandiera dopo il confronto con la Commissione europea. “Lo Stato – ha assicurato il leghista, riportato da La Repubblica – farà la sua parte, ma la compagnia deve poi essere in grado di sostenersi da sola. Non è possibile immaginare un contributo statale. Noi stiamo negoziando duro, ma anche il governo condivide con l’Unione Europea che la newco abbia un suo equilibrio economico aziendale “. “Il Governo ci mette 3 miliardi di euro” Il ministro Giorgetti ha rassicurato sull’impegno dell’esecutivo: “Pronti a mettere 3 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021), l’audizione del ministroalla Camera: “Lo Stato farà la sua parte, ma la compagnia poi deve sostenersi da sola”. ROMA – Audizione del ministroalla Camera su. Il titolare del Mise ha fatto il punto sull’ex compagnia di bandiera dopo il confronto con la Commissione europea. “Lo Stato – ha assicurato il leghista, riportato da La Repubblica – farà la sua parte, ma la compagnia deve poi essere in grado di sostenersi da sola. Non è possibile immaginare un contributo statale. Noi stiamo negoziando duro, ma anche il governo condivide con l’Unione Europea che laabbia un suo equilibrio economico aziendale “. “Il Governo ci mette 3 miliardi di euro” Il ministroha rassicurato sull’impegno dell’esecutivo: “Pronti a mettere 3 ...

