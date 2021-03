Adriano Celentano scrive a Corona e gli tende una mano | “Io ho un’idea…”

(Di mercoledì 17 marzo 2021)ha commentato il caso di Fabrizio, usando parole pesantissime. Ecco il messaggio del grande cantante. Il post diL’ex re dei paparazzi, Fabrizio, resta ricoverato presso l’Ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di psichiatria. L’uomo è piantonato a vista, dopo essersi autoinflitto delle ferite profonde alla braccia una volta venuto a conoscenza della sentenza del Tribunale di Sorveglianza. Secondo il Tribunale di Milano, infatti,dovrà tornare nel carcere dell’Opera. Negli ultimi giorni, il caso ha scatenato un vero putiferio mediatico. Due giorni fa, la mamma di Fabrizio, Gabriella, ospite di Alberto Matano in La vita in diretta, ha parlato di un’ingiustizia nei ...

ha espresso la sua solidarietà nei confronti di Fabrizio Corona dopo le crude immagini dell'arresto dell'ex Re dei paparazzi a seguito del suo differimento pena.: ..."Forse è ora che la politica, anziché intraprendere affari con quei paesi che fanno sparire le persone tagliandole a pezzi, dica qualcosa sull'arrangiamento - giustizia". Lo scriveche, dai suoi profili social, si rivolge direttamente a Fabrizio Corona dopo averlo visto a Non è l'Arena, a pochi giorni dal suo imminente ritorno in carcere . Nella lettera che ...«Forse è ora che la politica, anziché intraprendere affari con quei paesi che fanno sparire le persone tagliandole a pezzi, dica qualcosa ...Adriano Celentano scrive una lettera indirizzata a Fabrizio Corona: il cantante sul suo profilo Instagram si rivolge direttamente a Corona dopo la decisione dei giudici di farlo tornare in carcere. Un ...