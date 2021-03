A Umberto I impiantato Cardiomems per monitorare scompenso cardiaco (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “La Cardiologia del Policlinico Umberto I raggiunge un altro importante traguardo nella cura dei pazienti con scompenso cardiaco, confermandosi struttura di riferimento nazionale ed internazionale. Presso il centro di Elettrofisiologia cardiaca Carlo Lavalle – primo nel centro Italia e tra i primissimi in Italia – ha eseguito un impianto del Cardiomems.” “Un sofisticato strumento che posizionato all’interno dell’arteria polmonare dei pazienti e’ in grado di registrare in continuazione la pressione polmonare. Un parametro importantissimo per ottimizzare la terapia dei pazienti, che fin ad ora poteva essere registrato soltanto durante un intervento di cateterismo cardiaco.” “Il Cardiomems una volta impiantato registra la pressione polmonare e tramite un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “La Cardiologia del PoliclinicoI raggiunge un altro importante traguardo nella cura dei pazienti con, confermandosi struttura di riferimento nazionale ed internazionale. Presso il centro di Elettrofisiologia cardiaca Carlo Lavalle – primo nel centro Italia e tra i primissimi in Italia – ha eseguito un impianto del.” “Un sofisticato strumento che posizionato all’interno dell’arteria polmonare dei pazienti e’ in grado di registrare in continuazione la pressione polmonare. Un parametro importantissimo per ottimizzare la terapia dei pazienti, che fin ad ora poteva essere registrato soltanto durante un intervento di cateterismo.” “Iluna voltaregistra la pressione polmonare e tramite un ...

