Waffles + Mochi su Netflix la serie per bambini con Michelle Obama e Massimo Bottura

(Di martedì 16 marzo 2021)pupazzi in giro per il mondo suda martedì 16 marzo con. Ospite di due puntateDebutta oggi martedì 16 marzo suin 10 episodi ladestinata a un pubblico pre-scolare ma che grazie aglista attirando l’attenzione degli adulti e l’interesse di una platea più vasta rispetto a quella che normalmente tratterebbe una produzione di questo tipo. Infattinon solo è prodotta dalla Higher Ground di Barack ema vede come parte del cast la stessa ex First Lady che sarà una sorta di proprietaria di un negozio di ...

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: Waffles + Mochi – Recensione – Un viaggio per diventare chef tra musica e fantasia - NonSoloCinema : Un viaggio intorno al mondo alla scoperta del #cibosano e della #cucina @MichelleObama @NetflixIT #WafflesAndMochi - violetxluv : RT @_blackpinkita: [INFO] Rosé sarà ospite al Tonight Show di @jimmyfallon @FallonTonight il 16 marzo (fuso orario americano) ?? https://t.… - JENtle_jennie_ : RT @_blackpinkita: [INFO] Rosé sarà ospite al Tonight Show di @jimmyfallon @FallonTonight il 16 marzo (fuso orario americano) ?? https://t.… - ily_blink : RT @_blackpinkita: [INFO] Rosé sarà ospite al Tonight Show di @jimmyfallon @FallonTonight il 16 marzo (fuso orario americano) ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Waffles Mochi

NonSoloCinema

, la nuova serie originale prescolare con la partecipazione di Michelle Obamaè disponibile su Netflix dal 16 marzo Waffle +, la serie prodotta da Higher Ground, la casa di ...Insegnare ai bambini a mangiare in maniera sana e apprezzando le culture culinarie di tutto il mondo: è l'obiettivo della serie TV educational '' , che esce in streaming su Netflix martedì 16 marzo ed è presentata dalla ex first lady Michelle Obama . Fra i numerosi ospiti famosi c'è anche lo chef superstar italiano Massimo ...Waffles + Mochi su Netflix la serie tv per bambini con Michelle Obama di che parla ospite Massimo Bottura dal 16 marzo in streaming ...Reduce dall’immenso successo del 2020, Netflix punta sempre più in alto; dal prossimo 16 marzo sarà ufficialmente disponibile una ...