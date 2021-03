Viabilità Roma Regione Lazio del 16-03-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 16 MARZOORE 19.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLASULL’A1 TRATTO FIRENZESEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA PONZANONO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE, PRESTARE ATTENZIONE PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA ASULLAFIMICINO PER LAVORI È’ CHIUSA LA CARREGGIATA VERSO L’EUR, CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA RISOLTO SULLA FL3VELLETRI IL GUASTO TECNICO TRA CECCHINA E LANUVIO REGISTRATI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO SOPPRESSE LE CORSE DELLAVITERBO SERVIZIO METROPOLITANO DA FLAMINIO DELLE E DELLE 20:40 E DA MONTEBELLO DELLE 20:00 E DELLE ...