Vaccino AstraZeneca, gli epidemiologi rassicurano: “Casi di trombosi in linea con popolazione” (Di martedì 16 marzo 2021) L’Associazione Italiana di epidemiologia difende e rassicura sul Vaccino AstraZeneca, dichiarando che i Casi di trombosi sviluppati dopo la somministrazione sono in linea con quelli che colpiscono normalmente alcune persone. Vaccino AstraZeneca e l’effetto trombosi “In un anno sono attesi nella popolazione che va tra i 35 e i 70 anni, circa 80 Casi di trombosi ogni 100.000 persone” – spiegano gli epidemiologi – “La stima conduce ad un numero di Casi attesi pari a 1,5-2 Casi a settimana. Al 14 marzo 2021, oltre 180mila soggetti appartenenti alle Forze Armate e di Polizia e oltre 600mila soggetti del personale scolastico, hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) L’Associazione Italiana dia difende e rassicura sul, dichiarando che idisviluppati dopo la somministrazione sono incon quelli che colpiscono normalmente alcune persone.e l’effetto“In un anno sono attesi nellache va tra i 35 e i 70 anni, circa 80diogni 100.000 persone” – spiegano gli– “La stima conduce ad un numero diattesi pari a 1,5-2a settimana. Al 14 marzo 2021, oltre 180mila soggetti appartenenti alle Forze Armate e di Polizia e oltre 600mila soggetti del personale scolastico, hanno ...

Advertising

StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - RosarioVenture1 : RT @ilriformista: Nessun trombo e nessun indizio su una correlazione tra morte e vaccino AstraZeneca: sul decesso di Sandro Tognatti la ver… - DavPoggi : La paura dopo la vaccinazione: 'Ho la bocca bloccata e non cammino' di Angela Leucci ? 16 Marzo 2021 - 14:28 Come s… -