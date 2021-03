Vaccini Napoli: le dosi residue saranno somministrate a cittadini già registrati in piattaforma (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito all’ordinanza firmata dal Commissario per l’emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, con cui si dispone che ‘le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive Raccomandazioni’, l’Asl Napoli 1 Centro fa sapere “che la programmazione messa in campo sin dall’avvio della campagna vaccinale sta rendendo possibile una preparazione ‘puntuale’ dei quantitativi necessari alle somministrazioni giornaliere”. “Ove mai dovessero residuare dosi che altrimenti andrebbero sprecate – spiega l’Asl in una nota – tali ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito all’ordinanza firmata dal Commissario per l’emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, con cui si dispone che ‘ledi vaccino eventualmentea fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive Raccomandazioni’, l’Asl1 Centro fa sapere “che la programmazione messa in campo sin dall’avvio della campagna vaccinale sta rendendo possibile una preparazione ‘puntuale’ dei quantitativi necessari alle somministrazioni giornaliere”. “Ove mai dovessero residuareche altrimenti andrebbero sprecate – spiega l’Asl in una nota – tali ...

