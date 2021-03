Ultime Notizie Roma del 16-03-2021 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di apertura parliamo vaccini un ordinanza della Presidenza del Consiglio ho firmato dal Commissario straordinario per l’emergenza covid e Paolo figliuolo prevede che le dosi di vaccino eventualmente residuo a fine giornata Qualora non conservabili siano Eccezionalmente somministrate per ottimizzare l’impiego vitando sprechi in favore di soggetti comunque disponibile al momento secondo l’ordine di priorità individuata dal piano nazionale e dalle successive raccomandazioni Intanto continua a crescere in tutto il paese l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva Secondo l’ultimo monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornato al 15 marzo siete stavo al 35% segnando un aumento del 4% rispetto al 9 marzo in cui ti era Superata la soglia critica del 30% ...