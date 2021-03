Twitch banna per due volte in 24 ore lo streamer GeorgeNotFound per un motivo particolare (Di martedì 16 marzo 2021) Negli ultimi due giorni, GeorgeNotFound, il cui vero nome è George Henry Davidson, uno streamer di Twitch che gioca regolarmente a Minecraft, è stato bannato per uno strano motivo. Sebbene sia stato bannato anche su TikTok lo scorso febbraio, il recente ban lo ha appena contrassegnato come uno degli streamer di giochi più popolari che ha ricevuto un cartellino rosso a causa delle sue violazioni nella suddetta piattaforma. Solo lo scorso 13 e 14 marzo, l'account alternativo di GeorgeNotFound è stato preso di mira da Twitch e i suoi fan non ne capiscono il motivo. Tutto è iniziato il 13 marzo, quando l'account alternativo di Davidson è stato cacciato dalla piattaforma di streaming di gioco con una pesante sanzione. Il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) Negli ultimi due giorni,, il cui vero nome è George Henry Davidson, unodiche gioca regolarmente a Minecraft, è statoto per uno strano. Sebbene sia statoto anche su TikTok lo scorso febbraio, il recente ban lo ha appena contrassegnato come uno deglidi giochi più popolari che ha ricevuto un cartellino rosso a causa delle sue violazioni nella suddetta piattaforma. Solo lo scorso 13 e 14 marzo, l'account alternativo diè stato preso di mira dae i suoi fan non ne capiscono il. Tutto è iniziato il 13 marzo, quando l'account alternativo di Davidson è stato cacciato dalla piattaforma di streaming di gioco con una pesante sanzione. Il ...

