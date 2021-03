Tommaso Zorzi svela che fine ha fatto il montepremi vinto al GF Vip 5

(Di martedì 16 marzo 2021), il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, hato come ha “speso” il riccodella vincita. Ecco la sua decisione che ha commosso tutti i fan., dopo averildel valore di 100.000 euro al Grande Fratello Vip 5, ha reso noto come ha usato il L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - MarioManca : Tommaso Zorzi a @VanityFairIt: «All'#Isola per combattere il piattume» - MediasetPlay : Il nostro @tommaso_zorzi sposa la causa dei #Burinos ???? #Isola - Antonio60234844 : Io quando ti guardo @tommaso_zorzi mi sento veramente sposato...anche senza benedizione del Vaticano ?????? #tzvip ?? - erin_brach : @tommaso_zorzi La tua emozione era anche un po' la nostra. A me sei piaciuto tanto. Mi sono piaciuti soprattutto la… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Il ragazzo era presente ieri nello studio di Cologno Monzese dal quale Ilary Blasi ha condotto la prima puntata de 'L'Isola dei famosi', con la presenza die Iva Zanicchi nei panni di ...Presente anche Elettra Lamborghini, che è una dei tre opinionisti con Iva Zanicchi e. La showgirl si collegherà da casa, pronta ad entrare in studio appena sarà tornata negativa al ...E' tornata l'Isola dei famosi. Ieri è andata in scena la prima puntata del reality. Al timone di quest'edizione Ilary Blasi, affiancata dall'inviato speciale Massimiliano Rosolino. Oltre al campione o ...In beneficenza non solo la metà della cifra, ma tutto... Tommaso Zorzi ha deciso di fare un bellissimo gesto. Il vincitore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che si è conclusa lo scorso p ...