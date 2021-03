Tim Business, coinvolta nell’attacco hacker a Microsoft Exchange, spiega ai clienti cosa fare (Di martedì 16 marzo 2021) L’attacco da parte del gruppo hacker cinese Hafnium è sicuramente tra i più grandi di tutti i tempi e le prime tracce si hanno già lo scorso gennaio. In Italia pochissimi ne hanno parlato negli ultimi mesi – soprattutto testate verticalizzate su tecnologia e computing -, noi abbiamo affrontato la questione la settimana scorsa mettendo in evidenza i pericoli per le aziende che usano Exchange di Microsoft. L’azione mirata per depredare dati e documenti di specifici account ha comportato il coinvolgimento di ben 250 mila soggetti e 30 mila aziende coinvolte. Mentre negli Stati Uniti l’FBI e Biden stanno operando con una task force per proteggere le aziende americane, in Italia – secondo Bloomberg – ad essere stata colpita sarebbe Wind Tre. Se da parte sua non ci sono state conferme in merito, oggi arriva invece un avviso ai ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 16 marzo 2021) L’attacco da parte del gruppocinese Hafnium è sicuramente tra i più grandi di tutti i tempi e le prime tracce si hanno già lo scorso gennaio. In Italia pochissimi ne hanno parlato negli ultimi mesi – soprattutto testate verticalizzate su tecnologia e computing -, noi abbiamo affrontato la questione la settimana scorsa mettendo in evidenza i pericoli per le aziende che usanodi. L’azione mirata per depredare dati e documenti di specifici account ha comportato il coinvolgimento di ben 250 mila soggetti e 30 mila aziende coinvolte. Mentre negli Stati Uniti l’FBI e Biden stanno operando con una task force per proteggere le aziende americane, in Italia – secondo Bloomberg – ad essere stata colpita sarebbe Wind Tre. Se da parte sua non ci sono state conferme in merito, oggi arriva invece un avviso ai ...

