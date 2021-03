Speranza sul vaccino AstraZeneca: “Sospensione solo in via precauzionale” (Di martedì 16 marzo 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana sulla questione AstraZeneca, in occasione dell’evento “Online Talk Sanità – Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia”. Sospesa AstraZeneca solo per precauzione “La decisione di ieri di sospendere AstraZeneca è di natura precauzionale e la decisione è emersa dopo una valutazione dell’Istituto Tedesco per i vaccini. C’è stato un confronto tra i ministri della salute: ora i governi attendono il giudizio Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. E’ giusto avere cautela” ha dichiarato Speranza. Egli ha aggiunto inoltre che quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Il Ministro della Salute, Roberto, è stato intervistato dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana sulla questione, in occasione dell’evento “Online Talk Sanità – Strategie per la Riforma del Sistema e Vincere la Pandemia”. Sospesaper precauzione “La decisione di ieri di sospendereè di naturae la decisione è emersa dopo una valutazione dell’Istituto Tedesco per i vaccini. C’è stato un confronto tra i ministri della salute: ora i governi attendono il giudizio Ema per giovedì e siamo fiduciosi che possano emergere tutti gli elementi di rassicurazione per consentirci di riprendere la vaccinazione. E’ giusto avere cautela” ha dichiarato. Egli ha aggiunto inoltre che quando ...

