Social: Instagram incoraggia i più giovani a rendere privati i profili (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Avere un account privato sui Social garantisce più protezione ai giovani, poiché permette di controllare chi può visualizzare e interagire con i loro contenuti. Lo sottolinea Instagram in un blogpost in cui ricorda di avere recentemente aggiunto un nuovo passaggio che permette ad un minore di 18 anni che si registra su Instagram con un nuovo account di scegliere se rendere il proprio profilo pubblico o privato. Lo scopo è incoraggiare i più giovani a optare per un profilo privato, fornendogli informazioni su cosa implicano queste impostazioni. "Sappiamo che alcuni utenti più giovani, come aspiranti creator o atleti, ottengono valore dai profili pubblici. Per questo, possono comunque scegliere di avere un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - Avere un account privato suigarantisce più protezione ai, poiché permette di controllare chi può visualizzare e interagire con i loro contenuti. Lo sottolineain un blogpost in cui ricorda di avere recentemente aggiunto un nuovo passaggio che permette ad un minore di 18 anni che si registra sucon un nuovo account di scegliere seil proprio profilo pubblico o privato. Lo scopo ère i piùa optare per un profilo privato, fornendogli informazioni su cosa implicano queste impostazioni. "Sappiamo che alcuni utenti più, come aspiranti creator o atleti, ottengono valore daipubblici. Per questo, possono comunque scegliere di avere un ...

Advertising

pdnetwork : Ora all'#AssembleaPD l'intervento di @EnricoLetta, candidato a Segretario Nazionale del Partito Democratico. Segui… - TV7Benevento : Social: Instagram incoraggia i più giovani a rendere privati i profili... - sportli26181512 : Ibrahimovic convocato con la Svezia. E sui social scrive: 'Il ritorno di Dio': Fresco della notizia ufficiale del r… - discoradioIT : **SOCIAL: #INSTAGRAM, AL VIA NUOVE FUNZIONI PER PROTEGGERE I PIU' GIOVANI**. Avvisi e limiti allo scambio di messag… - TV7Benevento : **Social: Instagram, al via nuove funzioni per proteggere i più giovani**... -