Senza AstraZeneca addio estateL'immunità di gregge è un miraggio (Di martedì 16 marzo 2021) In caso di sospensione definitiva del siero anglo-tedesco, in Italia verrebbero a mancare 40 milioni di dosi e l'immunità di gregge diventerebbe impossibile Segui su affaritaliani.it

SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - fattoquotidiano : Vaccino Astrazeneca, Crisanti su La7: “L’ho consigliato ai miei cari e io lo farei. Sui casi sospetti bisogna indag… - you_trend : @Ruffino_Lorenzo Insomma, anche senza #AstraZeneca in teoria si può rispettare l'obiettivo del Generale #Figliuolo… - enricosigfrido : @AlyMartinelli Un caso d’isteria a livello continentale. Chi s’occupa di psicologia delle masse potrebbe trovar mat… - lelelazzeri66 : RT @SirDistruggere: Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. -