Sci alpino, finali Coppa del Mondo Lenzerheide 2021: il nuovo programma e gli orari delle discese (Di martedì 16 marzo 2021) La neve riscrive il programma delle due discese, maschile e femminile, alle finali di Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino a Lenzerheide, in Svizzera. Mercoledì 17 marzo, infatti, restano fissate le due discese libere, ma con orari condensati, visto che poche ore prima si disputeranno anche le obbligatorie prove cronometrate che sono state rinviate in questi giorni per via del maltempo. Andiamo dunque a scoprire il nuovo programma con gli orari aggiornati. DISCESA LIBERA finali Lenzerheide Mercoledì 17 marzo 2021 ore 9.30 prova cronometrata discesa maschile ore 10.30 prova cronometrata discesa ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) La neve riscrive ildue, maschile e femminile, alledidel2020/di sci, in Svizzera. Mercoledì 17 marzo, infatti, restano fissate le duelibere, ma concondensati, visto che poche ore prima si disputeranno anche le obbligatorie prove cronometrate che sono state rinviate in questi giorni per via del maltempo. Andiamo dunque a scoprire ilcon gliaggiornati. DISCESA LIBERAMercoledì 17 marzoore 9.30 prova cronometrata discesa maschile ore 10.30 prova cronometrata discesa ...

Advertising

_Carabinieri_ : I Campionati del mondo junior di sci alpino a Bansko (BUL) si chiudono alla grande per l'Italia con Sophie Mathiou… - sportface2016 : #Sci alpino, il nuovo programma e gli orari delle discese alle finali di #Lenzerheide - RSIsport : ?? Si proverà il tutto per tutto a Lenzerheide per disputare le due discese in programma, con allenamenti nella matt… - Campioni_cn : Sci alpino, Coppa del mondo: mercoledì alle 13,45 via alla discesa femminile di Lenzerheide - Eurosport_IT : ?? La FIS ha deciso: ecco il programma delle discese di Lenzerheide ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Lenzerheide -