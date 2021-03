Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Torino (Di martedì 16 marzo 2021) In vista del match di domani contro il Torino, recupero della 24^ giornata di Serie A in programma all’Olimpico Grande Torino alle ore 15, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha convocato 24 calciatori. Ancora out Romagna, Bourabia e Oddei. Di seguito la lista completa: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Magnanelli, Maxime Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Locatelli. Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, berardi, Haraslin, Defrel. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 marzo 2021) In vista del match di domani contro il, recupero della 24^ giornata di Serie A in programma all’Olimpico Grandealle ore 15, il tecnico delRoberto Deha convocato 24 calciatori. Ancora out Romagna, Bourabia e Oddei. Di seguito la lista completa: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Magnanelli, Maxime Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Locatelli. Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, berardi, Haraslin, Defrel. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

