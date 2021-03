Sampdoria, Quagliarella paga la fatica di Bologna: le sue condizioni (Di martedì 16 marzo 2021) La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo turno contro il Torino: lavoro specifico per Fabio Quagliarella La Sampdoria ha ripreso gli allenamenti al Mugnaini per preparare la prossima sfida di Serie A contro il Torino. Fabio Quagliarella non ha partecipato ai test atletici a cui si è sottoposto il gruppo allenato da Claudio Ranieri. Il capitano blucerchiato non ha preso parte al lavoro eseguito dal resto della squadra, ma ha svolto una seduta specifica di recupero con lavoro organico per eliminare le scorie che il match del Dall’Ara con il Bologna ha lasciato al numero 27. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Laha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo turno contro il Torino: lavoro specifico per FabioLaha ripreso gli allenamenti al Mugnaini per preparare la prossima sfida di Serie A contro il Torino. Fabionon ha partecipato ai test atletici a cui si è sottoposto il gruppo allenato da Claudio Ranieri. Il capitano blucerchiato non ha preso parte al lavoro eseguito dal resto della squadra, ma ha svolto una seduta specifica di recupero con lavoro organico per eliminare le scorie che il match del Dall’Ara con ilha lasciato al numero 27. Leggi su Calcionews24.com

