Roberto Saviano in ospedale: “Dovrò subire un intervento”, cosa è successo (Di martedì 16 marzo 2021) ; l’annuncio è arrivato qualche ora fa sui social dello scrittore napoletano. Roberto Saviano dovrà subire un intervento a causa delle coliche renali. Ad annunciarlo è stato proprio lo scrittore napoletano, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Un post nel quale ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 16 marzo 2021) ; l’annuncio è arrivato qualche ora fa sui social dello scrittore napoletano.dovràuna causa delle coliche renali. Ad annunciarlo è stato proprio lo scrittore napoletano, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Un post nel quale ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

annalisa1974 : La vastità... - iltrumpo : RT @HuffPostItalia: Roberto Saviano ricoverato in ospedale: 'Dovrò subire un intervento' - HuffPostItalia : Roberto Saviano ricoverato in ospedale: 'Dovrò subire un intervento' - occhio_notizie : Roberto #Saviano è ricoverato in ospedale per delle coliche renali dolorosissime che lo affliggono. 'Ora dovrò subi… - NapoliToday : #Cronaca Roberto Saviano in ospedale: 'Coliche renali implacabili e dolorosissime. Forse tutta la m... ricevuta'… -