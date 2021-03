**Rifiuti: arresti Lazio, perquisizioni in uffici Tosini in Regione e società Lozza** (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - I Carabinieri del Comando Tutela Ambientale hanno eseguito perquisizioni negli uffici della Regione Lazio della dirigente Flaminia Tosini e nelle sedi delle società riconducibili all'imprenditore Valter Lozza. L'operazione, condotta su richiesta dei procuratori aggiunti Paolo Ielo e Nunzia D'Elia, avviene nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare con cui il gip di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per Tosini e Lozza, accusati in concorso dei reati di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Le indagini sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani della Regione Lazio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. (Adnkronos) - I Carabinieri del Comando Tutela Ambientale hanno eseguitoneglidelladella dirigente Flaminiae nelle sedi dellericonducibili all'imprenditore Valter Lozza. L'operazione, condotta su richiesta dei procuratori aggiunti Paolo Ielo e Nunzia D'Elia, avviene nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare con cui il gip di Roma ha disposto glidomiciliari pere Lozza, accusati in concorso dei reati di concussione, corruzione per atti contrari ai doveri dio e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Le indagini sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani della, ...

