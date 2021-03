Real Madrid Atalanta 3-1 | cronaca e tabellino

(Di martedì 16 marzo 2021) Allo stadio Alfredo Di Stefano, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Finisce l’avventura dell’in Champions League; la Dea crolla in casa delche fa valere la maggior esperienza a disputare certe partite e punisce gli uomini di Gasperini ogni volta che può. Nel primo tempo è Sportiello a regalare il vantaggio a Benzema, poi nella ripresa arriva il rigore di Sergio Ramos e, dopo che Muriel aveva riacceso una flebile fiammella con un capolavoro su punizione, nemmeno un minuto dopo arriva il 3-1 di Asensio. Questi gli episodi di: Sintesi ...

ChampionsLeague : GOAL! Real Madrid 1-0 Atalanta (Benzema 34'). AGG: 2-0 #UCL - marcoconterio : ?? #Zidane su #CristianoRonaldo a Sky: 'C'è qualcosa di vero nel ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Si, pu… - pisto_gol : Nella sua ultima stagione al Real Madrid, annata 2017/18, Cristiano Ronaldo realizzò 15 reti in Champions League. P… - CalcioWeb : #RealMadridAtalanta 3-1, le pagelle di CalcioWeb. Vinicius è il migliore in campo - _porrapeu : REAL MADRID x ATALANTA 3x1 ??K Benzema, Asensio e SR4 -

- ATALANTA 3 - 1 LIVE 34' Benzema (R), 60' rig. Sergio Ramos (R), 83' Muriel (A), 85' Asensio (R)(3 - 5 - 2): Courtois; Varane, Sergio Ramos (64' Militao), Nacho; Vazquez, ...L' Atalanta va a caccia dell'impresa. Ai bergamaschi nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ripartono dalla ...non cambierà il suo modo di giocare nonostante l'avversario. ...Real Madrid-Atalanta 3-1, la cronaca. Subito in apertura l'Atalanta avrebbe l'occasione per passare in vantaggio, ma Gosens spara piano da buona posizione. Al 34' il vantaggio deg ...Subito chiamato in causa da un’iniziativa di Gosens. Nella ripresa è bravo su Zapata.