Prossimi smartwatch Amazfit con ECG e misurazione pressione

(Di martedì 16 marzo 2021) Probabilmente ad oggiè il brand che mette a disposizione i migliorie smartband in commercio, come nel caso dei modelli GTS 2 e GTR 2. Huami, l’azienda responsabile di questa linea di wearable, si sarebbe messa a lavoro per lanciare sul mercato nuovi modelli dotati di funzionalità assai ricercate, come l’ECG ed il monitoraggio dellasanguigna. A tal proposito Mike Yeung, il COO di Zepp Health, nel corso di un’intervista rilasciata al portale ‘wareable.com‘ qualche giorno fa, avrebbe affermato che ad oggi Zepp sarebbe in contatto con la ‘Food and Drug Administration’ americana per ricevere il consenso degli algoritmi connessi alla funzione di elettrocardiogramma (ECG) e del monitoraggio dellasanguigna. Come fa sapere Zepp Healh, sono in attesa di ottenere la certificazione FDA ...