Primo giorno in arancione per la Basilicata | Bardi | “Comprate lucano”

POTENZA – "Oggi è il primo giorno in zona arancione. Ciò significa che molte attività riaprono, per cui il mio invito è a comprare lucano e a stare vicino a chi è in difficoltà economiche". Così in un video messaggio il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, aggiungendo di essere preoccupato in questo momento soprattutto per l'aspetto sanitario, che lo ha "obbligato" a chiudere le scuole.

