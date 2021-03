Pfizer anticipa 10 milioni di dosi a Ue

(Di martedì 16 marzo 2021) ha siglato un accordo con l'Ue per la consegna in anticipo di 10didel entro giugno. La presidente della Commissione : ora accelerare le consegne, il totale dei vaccini sale così a oltre ...

Questa accelerazione porterà le dosi totali di- Biontech nel secondo trimestre a oltre 200 milioni', ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. 'È un'ottima notizia. Offre ...Andrea Crisanti , microbiologo dell'Università di Padova,l'innovativo progetto che sarà ... se mi vaccino e poi mi investono in strada, è colpa dell'AstraZeneca o del? Stiamo ...(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - "La Commissione europea e Pfizer-Biontech hanno raggiunto un accordo per accelerare le consegne": la fornitura di 10 milioni di dosi che erano previste nella seconda parte ...In Sicilia fino ad oggi quasi 115 mila cittadini hanno ricevuto un vaccino AstraZeneca e le evidenze scientifiche indicano che si tratta di un vaccino sicuro ma serve ...