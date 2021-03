Pensioni, le date dei pagamenti di aprile: si parte il 26 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Anche per il mese di aprile 2021 è confermato l’accredito delle Pensioni in anticipo con primo versamento dal 26 marzo per coloro che ritirano i trattamenti presso gli sportelli postali. Come di consueto, si procederà poi fino al 1° aprile in ordine alfabetico. Lo stabilisce l’ordinanza della Protezione Civile dello scorso febbraio, che conferma la prassi applicata nell’ultimo anno per l’emergenza Covid con l’erogazione delle somme in tempi più brevi per marzo, aprile e maggio. Nel testo dell‘Ordinanza numero 740 del 12 febbraio 2021 si legge: “Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 marzo 2021) Anche per il mese di2021 è confermato l’accredito dellein anticipo con primo versamento dal 26per coloro che ritirano i trattamenti presso gli sportelli postali. Come di consueto, si procederà poi fino al 1°in ordine alfabetico. Lo stabilisce l’ordinanza della Protezione Civile dello scorso febbraio, che conferma la prassi applicata nell’ultimo anno per l’emergenza Covid con l’erogazione delle somme in tempi più brevi pere maggio. Nel testo dell‘Ordinanza numero 740 del 12 febbraio 2021 si legge: “Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di ...

