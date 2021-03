Ora l'Ue vuole imporre la neolinga politicamente corretta (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Vivaldelli Vietato dire "padre" e madre" così come "gay", "trans" o lesbiche": il nuovo glossario stilato dal Parlamento europeo e destinato a politici e funzionari sposa il politicamente corretto L'obiettivo è chiaro: imporre la neo-lingua del pensiero unico progressista a tutta la macchina burocratica dell'Unione europea, adottando un linguaggio cosiddetto "inclusivo" e rispettoso delle minoranze etniche e di genere (Lgbt). A denunciare l'ultima folle deriva del Parlamento europeo è stata per prima Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio. Come riporta Libero, infatti, il Parlamento europeo, e nella fattispecie l'unità Uguaglianza, inclusione e diversità facente capo alla Direzione generale per il personale, ha redatto il glossario del linguaggio "sensibile" per ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Roberto Vivaldelli Vietato dire "padre" e madre" così come "gay", "trans" o lesbiche": il nuovo glossario stilato dal Parlamento europeo e destinato a politici e funzionari sposa ilcorretto L'obiettivo è chiaro:la neo-lingua del pensiero unico progressista a tutta la macchina burocratica dell'Unione europea, adottando un linguaggio cosiddetto "inclusivo" e rispettoso delle minoranze etniche e di genere (Lgbt). A denunciare l'ultima folle deriva del Parlamento europeo è stata per prima Simona Baldassarre, medico, europarlamentare della Lega e Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio. Come riporta Libero, infatti, il Parlamento europeo, e nella fattispecie l'unità Uguaglianza, inclusione e diversità facente capo alla Direzione generale per il personale, ha redatto il glossario del linguaggio "sensibile" per ...

